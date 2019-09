Mansarda a fuoco in un quartiere residenziale di Cesate, sul posto diverse autopompe dei vigili del fuoco per domare le fiamme

Mansarda a fuoco a Cesate

Una mansarda ha preso fuoco in un quartiere residenziale di villette a schiera in via Vecchia Comasina a Cesate nel pomeriggio di sabato 21 settembre. Difficili i soccorsi per via del fatto che la zona interna al condominio è tutta residenziale e pedonalizzata. Andato distrutto l’intero ultimo piano mansardato, il tetto è stato completamente distrutto dalle fiamme.