Manuale di sopravvivenza alla Chiesa cattolica: così si può definire l’ultimo libro di Alberto Porro, che martedì 26 novembre sarà presentato a Legnano.

L’appuntamento con “Come sopravvivere alla Chiesa cattolica e non perdere la fede” è fissato per le 21 alla libreria Nuova terra di via Giolitti 14. Interverranno l’autore e il prevosto di Legnano, monsignor Angelo Cairati, parroco di San Magno. La serata verrà introdotta e moderata dal giornalista Alessandro Rizzo.

“Un titolo che potrebbe risultare provocatorio se non sfrontato”

“L’ultimo libro di Alberto Porro ha un titolo che ai puristi potrebbe risultare provocatorio se non sfrontato e dissacrante e «a qualcuno persino ingiusto – come ha recentemente scritto don Sergio Massironi sull’Osservatore romano -. A volte, infatti, nelle cose che contano non siamo capaci di ironia. Il tratto sovversivo con cui Alberto Porro, sin dal titolo fa del suo libro un invito a pensare, è però una dichiarazione d’amore: alla Chiesa stessa, nella sua forma feriale in cui tutti, ma proprio tutti, possono trovare casa”.

Consigli pratici per imparare a difendersi dalle insidie di “una certa Chiesa”

“Oggi la Chiesa cattolica mette a dura prova i suoi fedeli – affermano i promotori della serata -. I momenti della vita di un cristiano più o meno praticante (andare a messa la domenica, sposarsi in chiesa, battezzare i figli, mandarli al catechismo, fare la carità e via dicendo) si sono trasformati in situazioni pericolose: il rischio è che ripetitività, abitudine, indifferenza, egoismo, tutto il contrario di una nuova umanità che avrebbe dovuto cambiare il mondo, facciano vacillare anche la fede più granitica. Per questo motivo Alberto Porro ha confezionato un manuale sagace a uso e consumo di chi non sente più battere il cuore per la grande famiglia cattolica: una raccolta di consigli pratici per imparare a difendersi dalle insidie di una certa Chiesa e per sopravvivere con leggerezza all’impatto”.

Chi è l’autore

Alberto Porro (Milano, 1958) si occupa di libri e periodici da quasi trent’anni, con una predilezione per l’editoria per ragazzi e il mondo dei bambini. Insieme a sua moglie e a cinque figli vive in una comunità di famiglie per l’accoglienza vicino a Milano. Ha fatto tutti i lavori del mondo perché considera l’abitudine un fenomeno molto pericoloso.

