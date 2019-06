Marco Bianchi in visita al centro cottura del Comune di Legnano.

Marco Bianchi al centro cottura di via 20 Settembre

Lunedì 17 giugno 2019, il celebre food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi Marco Bianchi ha visitato il centro cottura di via 20 Settembre gestito in appalto dall’azienda Pellegrini per la preparazione dei pasti delle mense scolastiche. La visita rientra nell’ambito del suo percorso di studio e ricerca sul settore della ristorazione scolastica.

Con lui rappresentanti delle Commissioni mensa

All’evento, organizzato con la partecipazione di Oricon, Osservatorio sulla Ristorazione collettiva e nutrizione, hanno partecipato anche rappresentanti delle Commissioni mensa e del Comune che, insieme a Bianchi, hanno visitato le cucine e verificato come avviene la preparazione dei pasti che quotidianamente vengono serviti agli alunni delle scuole cittadine e di comuni limitrofi.

I visitatori hanno potuto approfondire con gli operatori del Centro – nutrizionisti, cuochi, addetti mensa – il funzionamento delle mense scolastiche, il ruolo delle commissioni mensa, i menu, l’utilizzo di prodotti biologici e la provenienza delle derrate alimentari.

L’iniziativa si inserisce in un percorso sull’alimentazione dei bambini

L’iniziativa si inserisce in un percorso che Bianchi sta conducendo sull’alimentazione dei bambini andando alla scoperta del settore della ristorazione scolastica, ritenendo fondamentale incontrare le persone che ci lavorano. A Legnano, Bianchi ha apprezzato, fra l’altro, il fatto che i nutrizionisti propongano alle famiglie anche cosa cucinare per cena, così da creare un percorso equilibrato e vario a tavola, oltre ai numerosi controlli effettuati dai genitori e dalle Commissioni. Oricon supporta l’iniziativa, con la rete degli enti aderenti all’Osservatorio, per favorire l’incontro con studenti, famiglie e insegnanti, promuovere l’educazione alimentare e fare conoscere il funzionamento della ristorazione scolastica attraverso l’esperienza diretta nelle cucine.

