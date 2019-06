Marco Carta arrestato per furto aggravato di sei magliette.

Marco Carta arrestato per furto aggravato di sei magliette

Si trova agli arresti domiciliari Marco Carta, il cantante che ha vinto Sanremo nel 2009 e il talent show Amici di Maria De Filippi l’anno prima.

L’arresto ieri sera

Il 34enne originario di Cagliari, come riferisce ilGiornaledeiNavigli.it è stato arrestato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato. Il cantante si trovava alla Rinascente di piazza Duomo a Milano e ha tolto l’antitaccheggio a sei magliette, per un valore complessivo di 1.200 euro.

Bloccato all’uscita della Rinascente in Duomo

La security del negozio lo ha bloccato all’uscita, quando è suonato l’allarme: Carta, infatti, non aveva scollato dai capi d’abbigliamento la placchetta flessibile, rilevata dal sistema di sicurezza della Rinascente. La polizia locale lo ha bloccato e arrestato.

TORNA ALLA HOME