Nelle scorse ore i militari della Stazione Carabinieri di Turate hanno notificato un provvedimento di sospensione dell’attività di pubblico esercizio al titolare del “Maryrose’s Bar”. Il locale si trova in via Cavour all’angolo con via Garibaldi a Turate. Il provvedimento è scaturita dopo un’intensa attività di controllo mirata in particolar modo al monitoraggio di tutti quegli esercizi pubblici dove si sono verificati problemi per l’ordine e sicurezza pubblica.

Maryrose’s Bar di Turate: i carabinieri lo chiudono per 15 giorni

A supporto del provvedimento un episodio accaduto la notte tra venerdì 12 e sabato 13 aprile quando, durante una festa organizzata dal locale “Maryrose’s bar”, per promuovere una serata con prezzi convenienti delle bevande somministrate, una eccessiva quantità di clienti aveva disturbato la quiete pubblica. La serata chiamata 1-2-3, dove 1 stava per “cicchetti” a un euro, 2 birre a due euro e 3 cocktail a tre euro aveva attirato infatti circa trecento persone che si erano accalcate all’interno e all’esterno del “Maryrose’s bar”, rendendo difficoltosa la circolazione e producendo schiamazzi fino alle 3 della notte. A tutto ciò si deve aggiungere la mancanza della prevista autorizzazione comunale, dell’agibilità dei luoghi e del certificato di prevenzione incendi. Dopo le ore 22:00, quindi, i clienti, intenti nel consumo smodato di alcolici e super alcolici, si sono riversati sia all’interno che all’esterno del bar, impegnando tutta l’area pedonale. Hanno inoltre ostacolato le consuete operazioni di intervento dei militari dell’Arma dei Carabinieri, inveendo contro questi ultimi con cori tipicamente da stadio, pronunciando anche frasi offensive e oltraggiose rivolte nei confronti delle Forze di Polizia. I militari di Turate, supportati da unità automontate giunte da altri comandi Carabinieri, hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. E’ stata quindi disposta la chiusura dell’esercizio pubblico per 15 giorni.