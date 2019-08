Matteo Salvini lunedì 4 agosto sarà alla fiera di San Fermo a Nerviano. Il ministro dell’Interno lascia la spiaggia di Milano Marittima per una “toccata e fuga” all’evento clou dell’agosto nervianese. E non è neppure la prima volta.

Il precedente

Già nel 2018, infatti, il leader leghista si era fatto vedere a Nerviano, dove fu addirittura contestato da un anziano cittadino. A parte questo episodio, tanti applausi, selfie e scatti coi nervianesi e con un signore senegalese in Italia da qualche anno, in regola e venditore ambulante, che ha voluto posare con Salvini perché d’accordo con lui con i rimpatri per gli irregolari sul suolo italiano.

Matteo Salvini lunedì alla fiera di San Fermo a Nerviano

Il vicepremier, reduce da una settimana calda e infarcita di polemiche, è atteso nella cittadina dell’Altomilanese intorno alle 9. Ad accoglierlo la sezione leghista.