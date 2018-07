Armi e droga trovate durante “Periferie sicure”.

Maxi controllo del territorio, trovati armi e droga

Armi e droga trovate addosso ad alcune persone fermate. Questi alcuni dei risultati ottenuti nella serata di ieri dai carabinieri della Compagnia di Saranno in controllo straordinario del territorio-Periferie sicure. Il servizio ha visto impegnate 8 pattuglie su Saronno ma anche Caronno Pertusella, per prevenire e reprimere reati contro il patrimonio ma anche con controlli di auto e soggetti sospetti.

Coltelli e machete

Tra i 90 soggetti identificati, 4 sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Tra questi un italiano di 41 anni residente nella provincia di Milano e un marocchino di 37 di Saronno: loro a essere denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere; il primo era in possesso ingiustificato di un coltello di grosse dimensioni (lama di 20 centimetri), l’altro aveva un machete. Armi sequestrate.

Sostanze stupefacenti

Una persona alla guida della sua auto è stata trova con due dosi di cocaina: segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti in Prefettura. Era un albanese di 26 anni, residente a Cerro Maggiore e controllato tra Caronno e Saronno: si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di droghe alla guida ed è quindi stato denunciato.

Nei guai anche un 23enne di Caronno, già noto alle forze dell’ordine: nascondeva nel borsello un pezzetto di hashish di 45 grammi. E’ stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

