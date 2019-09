Maxi discarica abusiva a Fagnano di Gaggiano: i rifiuti abbandonati in via Roggia Zecca, appena sotto al cavalcavia della ferrovia. C’è pure… una coppa.

Maxi discarica abusiva a Fagnano di Gaggiano

Discarica abusiva a Fagnano di Gaggiano. Un’ampia area di campagna in via Roggia Zecca, nei pressi del cavalcavia della stazione ferroviaria, è stata utilizzata per gettarvi in modo illecito rifiuti di ogni genere. Ci sono mattoni e altro materiale edile, nonché un boiler, mobilia e vari elementi di arredamento. Oltre a grossi contenitori di vernice e persino una coppa, frutto della vittoria a qualche competizione sportiva. L’area, come dimostrano le foto scattate oggi dall’attivista Cinque Stelle Johnny Valdivia, ne risulta sfregiata, in attesa di un intervento di rimozione e pulizia.

