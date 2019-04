Maxi incidente, rissa tra ragazzi e giovane ubriaca nella notte: soccorritori al lavoro.

Maxi incidente, botte e troppo alcol

Paura a Vedano Olona per lo scontro tra due auto: è accaduto alle 23, in via Fontanelle. Due i feriti, un 51enne e un 52enne. Sul posto, in codice rosso, sono arrivati i soccorritori dell’SosMalnate e due automediche, oltre ai carabinieri. Le due persone coinvolte hanno riportato contusioni.

Schianto tra due auto anche a Legnano: erano circa le 0.30. E’ successo in via Battisti: feriti un 27enne e un 63enne. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano che li ha condotti, in codice verde, all’ospeale cittadino.

Incidente anche a Inveruno: erano le 7.30 di questa mattina quando due auto si sono scontrate in Corso Europa. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e i carabinieri. Contusioni per un 35enne.

Giovane si sente male per l’alcol

Troppo alcol per una ragazza. Il fatto è accaduto a Castellanza, intorno alle 2 di questa notte. La giovane, 17 anni, ha accusato un malore in un esercizio pubblico di via Per Gerenzano. Sul posto, in codice giallo, l’ambulanza della Croce Rossa che l’ha trasportata all’ospedale legnanese in codice verde.

Botte tra ragazzi

Momenti di tensione a Bareggio. Erano passate le 4.30 di questa notte quanto è scoppiata una rissa in via Sant’Andrea. Subito sono stati allertati soccorsi e forze dell’ordine. Quando l’ambulanza della Croce Bianca Sedriano è arrivata sul posto si è occupata di prestare le sue prime cure a un ragazzo di 20 anni rimasto ferito. Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto. Il giovane è stato condotto, in codice giallo, all’ospedale di Magenta.

