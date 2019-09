Maxi rissa a Busto Garolfo: è scoppiata intorno alle 18.45 di oggi, lunedì 2 settembre 2019. Sul posto carabinieri, ambulanze e un elisoccorso.

Maxi rissa: paura a Busto Garolfo

Erano circa le 18.45 di oggi, lunedì 2 settembre 2019, quando è scoppiata una lite in via Gramsci a Busto Garolfo. A rimanere coinvolte tre persone. Stando alle prime informazioni, pare si tratti di accoltellamento. Coinvolti un ragazzo di 24 anni, un uomo di 48 e una ragazza.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono giunte tre ambulanze (della Croce Azzurra Buscate, Croce Bianca Magenta e Rho Soccorso), un’automedica e un elisoccorso. Uno dei feriti è in gravi condizioni, tanto che è stato elitrasportato in ospedale in codice rosso. Per indagare sui motivi che hanno scatenato la rissa, giunte anche diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Legnano. I militari stanno lavorando a trecentosessanta gradi per capire le motivazioni che hanno portato a questa lite violenta.

