Maxi sequestro di articoli contraffatti a Saronno

Proprio alle porte della ‘Action Day’, giornata dedicata alla lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, gli agenti del comando di Piazza Repubblica durante un servizio volto alla prevenzione e controllo del territorio, ieri, mercoledì 17 luglio, hanno accertato la presenza di un commerciante senegalese nei pressi di via Fra Gemelli, quartiere Prealpi, il quale posizionatosi con una bancarella esponeva oltre a piccoli gadget e accessori per telefonia, anche borse, cinture, abbigliamento e occhiali. Gli agenti, notata l’esposizione in vendita di merce riproducente noti marchi di case di moda, hanno sequestrato i prodotti e denunciato il possessore che dovrà rispondere del reato di commercio di prodotti con marchi e segni distintivi falsi.

Le parole del sindaco Fagioli