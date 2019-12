Maxi tamponamenti nella notte tra sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019. Ecco tutti gli interventi dei sanitari nel nostro territorio.

Maxi tamponamenti a Legnano e in autostrada

Era poco prima di mezzanotte quando a Legnano, in via Calabria, è avvenuto un grave incidente tra due auto. Ben quattro le persone coinvolte, tra questi una ragazza e un ragazzo di 26 e 27 anni e due 45enni. Sul posto, in codice rosso, due ambulanze e un’automedica. I feriti sono stati portati in ospedale senza aver riportato gravi ferite. Altro scontro tra auto anche in A8 tra l’uscita Fiera Milano e l’innesto con l’A4. In questo caso i coinvolti sono stati ben sette: tutti giovanissimi, tra i 18 e i 24 anni. Soccorsi dall’Ats Novate, i feriti sono stati portati in ospedale in codice verde.

Malori nella notte

I soccorritori sono dovuti intervenire anche a Parabiago, in via Filarete, poco dopo la mezzanotte perché una donna di 81 anni ha accusato un malore. Per fortuna, anche in questo caso, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, tanto che non è stato nemmeno necessario il trasporto in nosocomio. Malore anche per una donna di 63 anni in via Cristoforo a Saronno poco prima delle 22. La donna è stata poi portata in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti.

A Cassano Magnago un’intossicazione etilica

I sanitari sono poi intervenuti, intorno alle 2.50, anche in via Morazzone a Cassano Magnago per un’intossicazione etilica. A essere soccorsa è stata una ragazza di 17 anni che è stata portata in codice verde in ospedale. Alllertati anche i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio.

