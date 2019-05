Oltre 100 agenti delle forze di Polizia, militari, elicotteri e unità cinofile per l’assalto agli spacciatori nel Parco Pineta nella maxioperazione antidroga di stamattina.

Maxioperazione antidroga nel Parco Pineta

Potrebbe essere stato il colpo di grazia al mercato dello spaccio di stupefacenti nel Parco Pineta, quello dato stamattina dall’imponente operazione congiunta frutto dell’ultima riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi il 15 aprile a Varese con il Sottosegretario di Stato Stefano Candiani. Come spiega una nota della Prefettura il servizio, diretto dai funzionari delle Polizia di Stato delle Questure di Varese e Como, ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato, locale e dei militari del Raggruppamento tattico Lombardia-Trentino Alto Adige, di stanza a Como per l’operazione Strade Sicure. Un centinaio in totale gli agenti impegnati, ripartiti in 39 unità mobili, e due unità cinofile, sotto gli occhi attenti di due elicotteri.

Colpo di grazia allo spaccio

Ecco i numeri dell’operazione di stamane: 12 posti di blocco effettuati, 86 veicoli controllati, 141 persone identificate e controllate, di cui 5 extracomunitari, 250 grammi di stupefacenti vari sequestrati e un cittadino di origine maghrebina arrestato. Rimossi, inoltre, segni e tracce dei diversi bivacchi presenti nel Parco Pineta e utilizzati da pusher e dai loro clienti. “Il servizio svolto – spiegano dalla Prefettura – ha permesso di accertare che l’area risulta ormai bonificata giacchè non è stata riscontrata la presenza di ulteriori accampamenti e rifugi di fortuna. Ciò è anche conseguenza dei numerosi servizi di controllo che l’Arma dei Carabinieri ha effettuato negli ultimi mesi e che hanno portato all’arresto di numerose persone e sequestro di stupefacente. Da ultimo, un significativo contributo è venuto dai Servizi Straordinari di Controllo del Territorio effettuati ininterrottamente dallo scorso novembre cui, come noto, partecipano tutte le forze di Polizia delle due Province e le Polizie locali dei Comuni interessati”.

