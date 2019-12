Il giovane è stato controllato a Solbiate Olona nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio.

Mazza da baseball in auto

E’ stato trovato con una mazza da baseball di ferro in auto, un 25enne è finito nei guai. I controlli della Compagnia di Busto Arsizio sono scattati nell’intera giornata di ieri, dalle 16 alle 22, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Varese, finalizzato al contrasto dei reati di natura predatoria e del controllo alla circolazione stradale, in particolar in prossimità dei luoghi di aggregazione in occasione delle festività natalizie, come centri commerciali, mercatini di natale e centri storici.

Fermato nel parcheggio del centro commerciale

Il servizio ha interessato l’intero territorio: il giovane è stato fermato mentre si trovava nel parcheggio del centro commerciale di Solbiate Olona. A rimediare una denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere è stato un cittadino tunisino, 25 enne, già noto alle forze dell’ordine che, nel parcheggio del centro commerciale, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di una mazza baseball di ferro della lunghezza complessiva di 70 centimetri.

Denunciato anche un 24enne

Un 24enne di Cavaria con Premezzo, incensurato, è stato invece denunciato per guida in stato d’ebbrezza. E’ stato fermato in prossimità del centro di Busto, in piazza Garibaldi: era alla guida della propria vettura ubriaco. Un 40enne di Gallarate invece è stato segnalato alla competente autorità amministrativa, in quanto trovato in possesso di modiche quantita’ di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nel corso servizio sono stati complessivamente identificati 27 soggetti e controllati 12 veicoli.

