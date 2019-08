Medico trovato morto nella sua casa: è successo in via San Bernardino a Legnano. La dottoressa aveva 62 anni.

Medico trovato morto nella sua abitazione

E’ stata trovata senza vita. Molto probabilmente vittima di un malore. La donna, 62 anni e medico che presta la sua attività in città, era a terra nella sua abitazione di via San Bernardino a Legnano. L’allarme è scattato intorno alle 14. Non vedendola da qualche giorno, alcuni vicini hanno lanciato l’allarme. Ad arrivare sul posto sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino e l’ambulanza della Croce Rossa.

I pompieri sono riusciti ad aprire la porta, una volta entrati nei locali la triste scoperta: il cuore della donna aveva smesso di battere.

