Un doppio appuntamento per parlare di “coraggio”.

Mediolanum Forum, in tanti da Saronno

Sono presenti anche i Testimoni di Geova di Saronno alla convention in corso in questi giorni al Forum. Il prossimo appuntamento è dal 27 al 29 luglio: oltre 30.000 Testimoni di Geova invaderanno pacificamente il Mediolanum Forum di Assago per il loro consueto meeting estivo, quest’anno dal tema “Sii coraggioso!”. Per ciascun evento, la struttura accoglierà circa 15.000 delegati al giorno, provenienti dal Milanese e da tutte le province lombarde, nonché dalla provincia di Parma e dalla vicina Svizzera italiana. I Saronnesi con le loro famiglie partecipano all’evento ddi questo fine settimana. Il programma prevede discorsi, interviste, brevi video e un dramma audio. Contenuti multimediali metteranno in risalto cosa possiamo imparare sul coraggio dall’esempio di persone comuni e perfino dal mondo animale o dalla natura. L’ultimo giorno del congresso sarà presentato il film “Giona. Una storia sul coraggio e la misericordia”. Sabato mattina la cerimonia del battesimo.

Il rappresentante locale Deponti

Perché assistere al congresso? “Ingiustizie, malattie, depressione e tante altre difficili situazioni causano oggi nella gente forti timori e ansietà. Durante il congresso – fa sapere Luca Deponti rappresentante locale dei Testimoni di Geova – verranno indicati modi efficaci per affrontare con coraggio problemi attuali e futuri, evidenziando gli effetti positivi che si ottengono applicando i pratici consigli contenuti nella Bibbia”.

Nelle tre settimane che lo precedono, i Testimoni di Geova si sono impegnati in una speciale campagna per invitare altri ad assistere al loro raduno. Sono stati utilizzati espositori mobili davanti alla stazione, all’ospedale e nelle vie del centro.