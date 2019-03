I primi sintomi della meningite batterica erano comparsi ieri mattina.

Meningite, muore una ragazza di 24 anni

Non ce l’ha fatta la 24enne residente in provincia di Varese ricoverata in giornata all’Ospedale di Saronno e deceduta per shock settico. La giovane aveva manifestato i primi sintomi ieri mattina (lunedì), sul luogo di lavoro, un’azienda di Milano. La diagnosi di meningite batterica era stata confermata nel pomeriggio come “sepsi da meningococco”, dopo l’aggravarsi dei sintomi e la comparsa di una forte cefalea e di febbre elevata.

Gallera: “Attivate le misure di profilassi”

“Esprimo, a nome mio e di Regione Lombardia – spiega l’assessore al Welfare Giulio Gallera – le condoglianze alla famiglia della giovane. Le ATS Insubria e Milano Città Metropolitana hanno attivato in tempo reale le procedure di profilassi che hanno coinvolto i familiari e i parenti della ragazza, gli amici più stretti, i dipendenti dell’ASST Valle Olona e delle squadre dell’emergenza urgenza coinvolti, i vicini di casa, i colleghi di lavoro e le persone che hanno frequentato la giovane negli ultimi giorni. Ricordando che la meningite non viene trasmessa per semplice contatto diretto o tramite la presenza nella stessa stanza, sottolineo che non c’è nessun allarme”.

