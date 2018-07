Meno carrozze sulle linee S5 e S6, Trenord replica alle lamentele dei pendolari.

Meno carrozze per lavori alla stazione di Varese

Questa mattina, lunedì 30 luglio, i comitati pendolari della zona avevano lamentato disagi legati “all’introduzione dell’orario ridotto”. Trenord precisa che l’orario estivo entrerà in vigore soltanto a partire da lunedì 6 agosto e che durerà tre settimane, fino a domenica 16 agosto compresa (“una in meno rispetto a quanto avvenuto nel 2017). E i treni più corti? Trenord spiega che le linee S5 e S6 viaggiano con cinque carrozze, invece delle otto consuete, a causa di lavori infrastrutturali che Rfi – gestore della rete – sta effettuando alla stazione di Varese. “Rfi ci ha imposto per quello di ridurre la composizione dei convogli da lunedì 30 luglio a domenica 26 agosto compreso”.

“Stiamo cercando una soluzione per ridurre i disagi”

L’azienda sta cercando una soluzione almeno per la linea S& (che non passa da Varese): “Lo stesso convoglio nell’arco della giornata passa dalla linea S5 per Varese alla S6 per Novara. Stiamo lavorando per separare i turni, in modo che le limitazioni che interessano la stazione di Varese non si ripercuotano anche sulla S6”.

L’emergenza sul treno 10403

Per quanto riguarda il treno 10403, infine, Trenord ha spiegato che i disagi sono stati dovuti a un problema contingente: “Il convoglio che avrebbe dovuto effettuare quella corsa è stato sostituito d’emergenza perché coinvolto nell’investimento mortale avvenuto nel pomeriggio di domenica 29 luglio a Melzo. Il treno che ha preso il suo posto era appunto a composizione ridotta”.