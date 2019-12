Martedì 3 dicembre l’ex eurodeputata saronnese Laura Comi, coinvolta nell’indagine Mensa dei Poveri, sarà in udienza al Tribunale del Riesame di Milano.

Mensa dei Poveri, Comi al Riesame

Dopo le cinque ore di interrogatorio col Gip di alcune settimane fa, domani Lara Comi sarà protagonista dell’udienza al Riesame di Milano, cui i suoi legali avevano fatto ricorso dopo l’arrresto in misura cautelare ai domiciliari. Sarà questa infatti l’occasione per richiedere la revoca dei domiciliari e per avere accesso ad alcune carte depositate dall’accusa.

