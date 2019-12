Mezzo pesante coinvolto in un incidente in tangenziale ovest, tra Gaggiano e Corsico. Lungo la Ss494, per cause in fase di accertamento, si è registrato intorno alle 11.45 del 31 dicembre un sinistro con un grosso mezzo.

Codice rosso

Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze per i soccorsi, allertata anche l’automedica. Inizialmente le condizioni di un 65enne sono apparse critiche tanto da far scattare il codice rosso. Coinvolta anche una 56enne. Per entrambi, dopo i primi soccorsi, è rientrato l’allarme: sono stati condotti in verde in ospedale.

