E’ successo tra sabato e domenica lungo i Navigli a Milano

“Mi hanno violentata”

Erano almeno in tre, secondo quanto ha riferito, l’hanno avvicinata a minacciata per derubarla della borsa con portafoglio e documenti. E, come ha poi dichiarato in ospedale, almeno uno di loro l’ha violentata. E’ successo sabato notte lungo i Navigli a Milano, vittima una turista inglese di 44 anni.

Denuncia e accertamenti in corso

Inizialmente la donna aveva parlato solo del furto ma una volta ricoverata al Policlinico, su scelta dei soccorritori che l’hanno trovata scossa e in stato confusionale anche per via dell’alcol assunto in serata, ha raccontato al personale di aver subito un’aggressione e di essere stata violentata da uno dei membri del branco. A quel punto la turista 44enne è stata trasferita alla Mangiagalli, dove sono scattati gli accertamenti medici ed ha sporto denuncia ai carabinieri.

LEGGI ANCHE: Violenza donne, nel 2018 oltre 11.300 vittime hanno chiesto aiuto