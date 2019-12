Migliaia di euro nel Naviglio... ma erano falsi

Migliaia di euro nel Naviglio Pavese. Scena da film questa mattina a Milano… ma le banconote si sono poi rivelate false.

Migliaia di euro nelle acque del canale

Sorpresa mercoledì 4 dicembre sull’Alzaia del Naviglio Pavese all’altezza dell’incrocio con via Darwin. Alle 7 i passanti hanno notato nell’acqua del canale centinaia di banconote da 100 euro. Alcune erano raccolte in mazzette trattenute dalle fascette. Credendo fossero autentiche, qualcuno ha provato a recuperarle, con il rischio di farsi male. L’Amsa ha poi inviato una squadra per ripulire il Naviglio.

Resta il mistero sulla provenienza dei soldi

Resta il mistero sulla provenienza dei soldi. Un falsario che si è liberato del frutto del suo lavoro, uno scherzo di qualche buontempone o un’operazione di guerrilla marketing ancora non svelata?

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE