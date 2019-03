Solo qualche giorno fa, mercoledì 27 febbraio, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone ritenute responsabile, a vario titolo, di attività organizzata per il traffico illecito e gestione non autorizzata di rifiuti e intestazione fittizia di beni. Ma il problema dei roghi dei rifiuti si è ripresentato.

Milano ancora terra dei fuochi

Ancora roghi di rifiuti nel Milanese. Questa volta l’incendio riguarda una proprietà in via Valpolicella. Un rogo ha bruciato l’intera area dove erano depositati i rifiuti. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco con le speciali unità Nbcr, il Nucleo Chimico Nucleare, e l’Unità Protezione Vie Respiratorie Unprovir. Oltre a loro una squadra di Arpa, l’agenzia per l’ambiente, con speciale strumentazione per la rilevazione dei fumi. All’interno della proprietà sono state trovate anche delle bombole di acetilene a rischio esplosione e per questo motivo le persone sul posto sono state fatte allontanare diversi metri per la loro sicurezza.

Serie infinita di precedenti

