Maltrattava e minacciava i genitori, per farsi dare del denaro. Per questo era già finito nei guai e doveva tenersi alla larga dalla casa dei genitori. Ma lui, B. A., 1974, di Noviglio è tornato a minacciare con un coltello la mamma. Ed è stato arrestato dai Carabinieri di Binasco.

L’arresto

Lo scorso 30 settembre, verso le 20, i militari hanno arrestato per i reati di estorsione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un pregiudicato, già destinatario di un provvedimento cautelare del Tribunale di Milano per cui non poteva avvicinarsi alla casa di famiglia e ai luoghi frequentati dalle persone offese, a causa di pregressi, reiterati, episodi di violenza, maltrattamenti e richieste estorsive ai danni dei genitori.

Minaccia la mamma col coltello

Ma non ha rispettato la disposizione, tornando nella casa paterna e minacciando la madre col coltello da cucina, chiedendo denaro. I carabinieri sono arrivati tempestivamente, bloccandolo. Dalla perquisizione personale e domiciliare sono emersi alcuni elementi aggravanti: i Carabinieri hanno provveduto al sequestro di 40 grammi di marijuana, 90 di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’arresto è stato convalidato e nessuno è rimasto ferito. Il Gip del Tribunale di Pavia ha emesso la misura cautelare in carcere.