Minorenne accoltella un ragazzo ad Abbiategrasso

Gravissimo episodio poco dopo le 15.30 di oggi, mercoledì 16 ottobre, in via Pontida ad Abbiategrasso. Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, un minorenne ha accoltellato un ragazzo di circa 30 anni. Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale con l’elicottero. L’aggressore è in stato di fermo.

