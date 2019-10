Minorenne tenta rapina con spray urticante a Saronno nel tardo pomeriggio di lunedì 14 ottobre.

Minorenne tenta rapina con spray urticante a Saronno

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 14 ottobre, nei pressi della Stazione Ferroviaria di Piazza Cadorna a Saronno, un minorenne tunisino, in concorso con un altro ragazzo, ha tentato di rapinare con lo spray urticante altri due giovani. Il ragazzo, classe 2002, provo di documenti di identità e di soggiorno, è stato identificato, deferito alla Procura per i minorenni di Milano e affidato a una comunità in via provvisoria. Dovrà rispondere del reato di soggiorno irregolare nello Stato e tentata rapina. Il complice invece è

riuscito a dileguarsi. E’ stato però riconosciuto da qualche passante. Le vittime aggredite, grazie al pronto intervento della Polizia Locale, non hanno riportato lesioni. Le indagini degli agenti di Piazza Repubblica seguiranno alla ricerca del complice allontanatosi.