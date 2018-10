Un misterioso felino si aggira nel territorio di Cantù.

Misterioso felino nei boschi

Il primo avvistamento è avvenuto a inizio agosto nei boschi attorno a Casnate con Bernate, provincia di Como. L’episodio fu reso noto dal sindaco Fabio Bulgheroni che informò la Polizia Locale, il comando provinciale forestale e il Cites. Nonostante gli sforzi però non si è ancora capito di che animale si tratti.

Potrebbe essere un puma

Da quel giorno sono state molte le segnalazioni grazie alla quale sono stati monitorati i suoi spostamenti. Grazie anche agli scatti di alcune foto trappole le autorità competenti hanno ipotizzato che possa trattrsi di un esemplare appartenente alla famiglia dei puma ma le sue dimensioni medio piccole smentiscono la possibilità possa trattarsi del grosso felino, più probabile si tratti di un ibrido. Puma o no il felino non è stato trovato e, anche se hanno assicurato non sia pericoloso, rimane il timore da parte dei cittadini che con molta attenzione decidono di avventurarsi nei boschi del canturino.

Altro avvistamento, è un fake?

Dopo quasi due mesi l’animale sembra sia ricomparso, sempre nella zona di Cantù. Come spiega www.giornaledicomo.itQuesta volta la foto però è molto dubbia. Tutto fa pensare si tratti di un foto montaggio. L’opinione pubblica si è divisa sull’immagine, a voi sembra un foto montaggio?



