Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla morte di Giuseppe Croci. Il corbettese è stato trovato cadavere nel Villoresi all’indomani di Ferragosto.

Le ultime ore di vita di Giuseppe Croci

Ha trascorso la giornata di Ferragosto con amici e parenti. Poi, attorno alle 21.30, si è incamminato verso casa. Poche centinaia di metri da percorrere. Ma Giuseppe Croci, 76 anni, a casa non è mai arrivato. E’ la nipote a ricostruire le ultime ore di vita dello zio: «Il mattino di Ferragosto è andato a Messa con la moglie. Poi, dopo un aperitivo con la nipote, è tornato a casa per prendere alcune cose da portare a pranzo». Il ritrovo era in via Turati, poco distante dalla sua residenza di via Simone da Corbetta: «E’ rimasto con noi fino alla sera – continua la nipote -, mentre la moglie era rincasata un po’ prima. Verso le 21.30 ci ha salutati e si è diretto verso casa». Da lì la sparizione e il giorno dopo il tragico ritrovamento. Ora l’attesa per l’esito dell’autopsia.

Un uomo molto conosciuto

Come riporta Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola, Corbetta perde un uomo molto conosciuto e stimato. Corbettese doc, operaio in pensione, era noto in particolare nell’ambiente della Chiesa, dove spesso dava una mano. Il suo impegno è stato ricordato anche dal parroco durante i funerali.

Le condoglianze e le scuse

Ai familiari le condoglianze della redazione di Settegiorni, che si scusa per le inesattezze apparse sulla versione online (a Ferragosto Croci non era al bar in stato confusionale bensì coi familiari), e anche del sindaco Marco Ballarini, a nome dell’Amministrazione comunale.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE