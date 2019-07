Nella notte tra domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio i soccorritori sono intervenuti per soccorrere molte persone.

Molte persone in ospedale perché ubriache

Nella notte molte persone sono state soccorse perché ubriache. Alle 23.20 la Croce Rossa di Saronno ha prestato aiuto ad una 19enne a Origgio. La giovane ha abusato di alcol mentre si trovava in via per Caronno. Dopo i primi accertamenti è stata accompagnata all’ospedale di Saronno. Un 33enne è stato soccorso dalla Croce Rossa intorno a mezzanotte e mezza in via Marzabotto a Novate Milanese. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in alcun nosocomio. 20 minuti dopo l’1 una donna di 45 anni è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Legnano lungo la strada vicinale della guarnazzola a Parabiago per un’intossicazione da alcol. La donna è stata poi accompagnata in ospedale per accertamenti.

