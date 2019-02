Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 febbraio i soccorritori sono intervenuti quattro volte e molte persone sono state soccorse in codice giallo.

Qualche minuto prima delle 21 a Legnano, in via XX settembre, una 28enne è stata investita mentre era a bordo della sua bicicletta. Sul posto la Croce Rossa di Legnano che ha trasportato la giovane al nosocomio cittadino in codice giallo. Codice giallo anche per un 49enne che è stato trasportato dall’ambulanza diRho Soccorso al nosocomio rhodense dopo un malore accusato a Linate lungo la SS33 22. L’ultimo codice giallo è stato quello di un 20enne che si è sentitomele a pareggio, in via Novara, all’1.30. Sul posto la Croce Bianca di Sedriano che ha trasportato il giovane all’ospedale di Magenta.

Malore per una 22enne

Poco prima delle 22 a Gerenzano, in via Bellini, una 22enne è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Saronno dopo un malore. Immediato il trasporto all’ospedale di Saronno.

