Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 settembre i soccorritori sono intervenuti sei volte.

Quattro malori

Alle 22.30, in via Aleramo a Senago, un 39enne ha accusato un malore. Sul posto l’ambulanza di Arese che però, dopo i primi accertamenti, non ha ritenuto necessario il trasporto dell’uomo all’ospedale. Stessa cosa per un 23enne che è stato soccorso a Pregnana, in via Marconi alle 4.15. La 24enne che invece si è sentita male all’1 in piazza San Francesco a Saronno è stata trasportata al nosocomio cittadino dalla Croce Rossa di Saronno. Alle 3, sempre a Saronno, ma questa volta in vai Novara., un 36enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale saronnese dalla Croce Azzurra di Caronno.

14enne morso da un animale

Alle 21.20 a Lainate, in via Rossini, un 17enne è stato morso da un animale. Sul posto l’ambulanza di Rho Soccorso che ha trasportato il giovanissimo all’ospedale rhodense per accertamenti.

Caduta al suolo

Alle 23, in via Morandi ad Abbiategrasso un 17enne è caduto al suolo. A soccorrerlo la Croce Azzurra di Abbiategrasso che lo ha trasportato al nosocomio di Magenta per accertati aggiuntivi.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE