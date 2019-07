Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio i soccorritori sono intervenuti per molti incidenti stradali.

Molti incidenti stradali

Intorno alle 22.20, lungo la Sp198 a Cerro Maggiore, l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano ha soccorso una persona di 46 anni dopo essere caduta dalla moto. Trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano ha ricevuto le cure adeguate. Poco prima delle 7 un 40enne è stato soccorso dall’autolettiga di Rho Soccorso sulla Ss33 a Rho dopo essere uscito fuori strada. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Due auto contro ostacoli

A mezzanotte e mezza in via Amendola nella frazione di Mazzo di Rho un 32enne è finito con la sua auto contro un ostacolo. A soccorrerlo è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso che dopo i primi accertamenti ha trasportato l’uomo al nosocomio milanese Sacco. Qualche minuto dopo l’1 un 21enne è finito contro un ostacolo mentre percorreva via Da Vinci a Lainate. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Arese che ha trasportato il giovane all’ospedale di Garbagnate.

