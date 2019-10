Forse a causa della pioggia molti incidenti questa notte sulle nostre strade.

Molti incidenti in autostrada

Molti incidenti sui tratti autostradali. Disagi sulla A8 questa mattina intorno alle 7. Sono ancora da accertare le cause dell’impatto di un mezzo contro un ostacolo avvenuto nel tratto Somma – Malpensa. Coinvolta una donna di 30 anni, che fortunatamente non ha riportato ferite e ha rifiutato il trasferimento al Ps. Sul posto sono intervenuti la Polstrada di Varese, i Vigili del fuoco sempre della Città Giardino e un’ambulanza del 118.

Ribaltamento sulla A 50

Dispiegamento di mezzo alle 5.30 sulla A 50 (tangenziale Ovest di Milano) a causa di un ribaltamento. Coinvolte tre persone: un 30enne, un 53enne e una 45enne trasferite in codice verde all’ospedale S.Carlo.

Grave un 53enne

Due incidenti sulla tangenziale Est A51 Milano. Il più grave all’alba. E’ infatti in gravi condizioni un 53enne trasferito in codice rosso all’ospedale S.Gerardno. Sul posto l’ambulanza e l’automedica.

La tangenziale era stata teatro di un altro incidente all’una con un ribaltamento di un mezzo. Si era pensato inizialmente il peggio per un 26enne, poi trasferito in codice giallo al S. Raffaele. L’incidente, avvenuto all’altezza di Cologno, ha richiamato sul posto i mezzi di soccorso e i Vigili del fuoco.

Ciclista investito

Altro incidente stradale poco prima delle 9 a Cologno Monzese. In via Milano è stato investito un ciclista di 35 anni condotto in codice giallo all’ospedale S.Raffaele di Milano. A soccorrerlo un equipaggio del 118. Scontro tra auto anche in via Vulcano a Sesto S. Giovanni alle 5.45. Ferita non gravemente una ragazza di 26 anni trasferita per accertamenti al Ps. Sul posto i carabinieri di Sesto.