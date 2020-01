Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Molti malori: grave un 16enne

Mancavano pochi minuti alle 22.30 quando un giovane di 16 anni ha accusato un malore in via Volta a Garbagnate Milanese, nelle vicinanze della ferrovia. Immediato l’intervento dell’ambulanza della Croce Rossa che ha portato il giovane in gravi condizioni all’ospedale di Garbagnate. A mezzanotte e mezza i soccorritori del 118 sono intervenuti a Pero, in via Curiel, dopo che un 29enne è stato colto da malore. Fortunatamente il trasporto in nosocomio non è stato necessario e il ragazzo si è sentito meglio. Un altro malore alle 5.20 ad Abbiategrasso: una 28enne è stata soccorsa dalla Croce Azzurra in via Boccherini. Dopo i primi accertamenti sul posto la ragazza è stata portata all’ospedale di Magenta.

Aggressione: coinvolto 36enne

Un 36enne è stato coinvolto in un’aggressione a Parabiago, in via Mameli, qualche minuti prima dell’1.30. Sul posto la Croce Rossa di Legnano che dopo i primi accertamenti ha trasportato il ragazzo all’ospedale.