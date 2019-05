Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 10 maggio i soccorritori sono intervenuti per molti malori

Molti malori registrati

In via Mazzolari a Rho una 76enne ha accusato un malore intorno alle 21.45. Sul posto è immediatamente intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso che ha trasportato la donna in codice giallo all’ospedale di Rho. 15 minuti dopo circa anche un 58enne si è sentito male mentre si trovava a Saronno in via Diaz. Meno grave della donna precedente è stato comunque accompagnato al nosocomio saronnese dalla Croce Azzurra di Saronno per accertamenti. L’ultimo malore registrato nella notte è quello di un 44enne che si trova in via 4 novembre a Ubaldo alle 23.15. La Sos di Ubaldo, dopo i primi accertamenti della salute sul luogo del malore, ha portato l’uomo all’ospedale di Saronno.

