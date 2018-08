Notte di malori per diversi giovani.

Malori, soccorritori in azione

Malori nella sera e notte appena trascorsa. Come a Cerro Maggiore: è successo poco prima delle 22, un 28enne non si è sentito bene mentre si trovava in via Dell’Acqua. Nulla di grave: sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa che l’ha condotto, in codice verde, alla Mater Domini di Castellanza.

Ambulanza della Croce Rossa e automedica in azione a Tradate: poco dopo la mezzanotte, in via Ceppine malore per un 22enne poi trasportato all’ospedale di Busto Arsizio in codice verde.

Un altro giovane è quello che si è sentito male in via Ancona a Canegrate, intorno alla 1.55: a finire in ospedale, alla Mater Domini, un 20enne: nulla di grave, per lui un codice verde.

Un altro ragazzo colto da malore ad Arluno: erano da poco passate le 20.30 quando i soccorsi sono stati allertati per un 32enne che si trovava in piazza Europa. Sul posto è arrivato il Cvps, non è stato necessario il ricovero.

Sirene poco prima delle 21.30 a Saronno: qui, in piazza Cadorna, non si sentiva bene una ragazza di 24 anni. Sul posto la Croce Rossa che l’ha portata in ospedale in codice verde.

Ferito in ditta

E’ rimasto ferito mentre lavorava un uomo di 47 anni. E’ accaduto in un impianto lavorativo di via Primo Maggio a Origgio, poco dopo la 1 di notte: sul posto la Croce Rossa di Saronno che l’ha trasportato in ospedale in codice verde.

