Stavano pranzando quando hanno iniziato a sentirsi male: interviene il 118, rilevato monossido in casa.

Carbonate, ambulanza in via Filzi

Forse un malfunzionamento della caldaia è stato la causa dei malori che sabato 28 dicembre hanno colpito tre persone in una casa di via Filzi a Carbonate. I mezzi del 118 insieme ai carabinieri, sono intervenuti poco dopo le 12.30, chiamati dai tre, una coppia di 70enni e un uomo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Appiano Gentile, che hanno confermato la presenza oltre i limiti di monossido di carbonio nella casa, forse a causa di un malfunzionamento dell’impianto di scarico della caldaia. Le tre persone sono state portate all’ospedale di Tradate per gli accertamenti.

