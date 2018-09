Abbiategrasso dice addio a Bice Villa, l’abbiatense più longeva di sempre, scomparsa al termine della scorsa settimana. La supernonna era ospite della casa di riposo comunale di Strada Cassinetta, dove lo scorso 14 agosto aveva festeggiato i 108 anni.

Supernonna addio

Un’età incredibile che la rendeva la più longeva non solo di Abbiategrasso ma di tutti i tempi nel territorio. Cresciuta dalla nonna negli anni della prima guerra mondiale, appena dodicenne aveva iniziato a lavorare come tessitrice al cotonificio dei Fratelli Dell’Acqua in via Colombo. Lavoro che ha svolto fino all’età del pensionamento. Si è sposata e ha avuto due figli, un maschio ed una femmina, che ha dovuto crescere da sola dopo la morte prematura del marito nel 1955.

Funerali in rsa

Nei limiti dovuti dalla sua straordinaria età. Bice partecipava ancora alle attività proposte dal personale della residenza per anziani. I funerali si sono tenuti venerdì 21 settembre all’interno della casa di riposo di Strada Cassinetta.

