Morte sorelle Agrati, arrestato il fratello Giuseppe, l’unico sopravvissuto alla tragedia.

Morte sorelle Agrati, arrestato il fratello

Svolta sul caso delle sorelle Carla e Maria Agrati, morte nell’incendio della loro casa nell’aprile 2015. In queste ore i carabinieri hanno arrestato il fratello Giuseppe, 74 anni, unico sopravvissuto a quella serata di fuoco. Il Tribunale di Milano ha infatti emesso l’ordine di carcerazione per l’uomo che ora si trova in carcere con l’accusa di duplice omicidio e incendio. Le motivazioni del gesto? Pare che Giuseppe abbia agito perché voleva l’eredità.

La tragedia era accaduta la notte del 13 aprile 2015. In casa vi erano le due sorelle e appunto Giuseppe. Le risultanze delle analisi svolte dalla scientifica della Polizia e dei Vigili del fuoco avevano fatto emergere la possibilità che il rogo fosse di natura dolosa, il caso era seguito dal Tribunale di Busto Arsizio che nell’estate 2018 avanzato la richiesta di archiviazione per l’uomo (che era indagato per omicidio colposo) non avendo trovato prove della sua colpevolezza.

Nel marzo scorso una prima svolta: dopo l’opposizione all’archiviazione arrivata da un familiare, il caso era stato avocato dalla Procura generale di Milano che aveva indagato Giuseppe Agrati per omicidio volontario e incendio. Da qui di fatto le indagini sono partite da capo con nuovi sopralluoghi, accertamenti e perquisizioni.

“Al momento nessun commento” la dichiarazione dell’avvocato Desiree Pagani che assiste Giuseppe Agrati.

L’accaduto

Erano le prime ore della notte del 13 aprile 2015 quando avvenne la tragedia. Le vittime, Carla, 70 anni, ex insegnante del liceo Galilei di Legnano e molto conosciuta in paese, Maria, 67 anni e di Milano, furono trovate senza vita dopo che i pompieri erano riusciti a domare le fiamme. Unico sopravvissuto il fratello Giuseppe che quella notte uscì in strada in pigiama e ciabatte. La tragedia aveva scosso l’intera comunità. I residenti avevano sentito il suono delle sirene rompere il silenzio della notte. Quell’incendio, in pieno centro cittadino e a pochi passi dal municipio e dalla piazza della chiesa parrocchiale, aveva sconvolto tutti.

Tantissime le persone che, nei giorni seguenti, erano passate davanti all’abitazione per portare un saluto alle due sorelle venute a mancare. Alcuni avevano deposto dei fiori.



