Morti in corsia all’ospedale di Saronno.

Morti in corsia: confermati in Appello 30 anni per Laura Taroni

Laura Taroni, ex infermiera del pronto soccorso di Saronno il 9 luglio 2018 ha deciso di ricorrere in appello contro la condannata in primo grado a 30 anni per l’omicidio della madre e del marito di cui è accusata in concorso con l’ex viceprimario Leonardo Cazzaniga. Oggi, mercoledì 3 luglio, i giudici della Corte d’Assise e d’Apello di Milano hanno confermato la condanna a 30 anni. Il processo dell’ex amante e medico Leonardo Cazzainga è ancora in corso

