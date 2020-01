Morti in corsia, la difesa chiede l’assoluzione per Leonardo Cazzaniga, accusato di omicidio per le morti sospette al Pronto Soccorso di Saronno e nella famiglia dell’ex comoagna Laura Taroni.

Morti in corsia, parola alla difesa

Nessuna volontà di uccidere ma solo di “accompagnare” i pazienti agonici in una dolce morte. L’avvocato Andrea Pezzangora ha concluso stamattina, lunedì 13 gennaio, con la richiesta di assoluzione la sua arringa a difesa di Leonardo Cazzaniga, l’ex viceprimario del Pronto Soccorso di Saronno imputato per diversi presunti omicidi all’interno dell’ospedale e per il quale l’accusa aveva chiesto l’ergastolo.

“Una vicenda umana”

Dopo la richiesta di condanna all’ergastolo pronunciata dal Pubblico Ministero, la parola venerdì era passata alla difesa.

“Abbiamo tentato di cercare di tracciare un ritratto di Leonardo Cazzaniga – ha dichiarato oggi in aula Pezzangora – Questa vicenda da processuale è anche una vicenda umana. Abbiamo cercato di restituire l’immagine vera e l’anima di Leonardo Cazzaniga, al netto anche di quella che lui stesso indossava”.

LEGGI ANCHE: Morti in corsia: la Procura chiede l’ergastolo per Cazzaniga

La tesi difensiva

La richiesta di assoluzione poggia tutta sulla reale scopo di Cazzaniga nel somministrare i farmaci del suo “Protocollo”: secondo l’accusa, fu di accellerare il sopraggiungimento della morte. Per la difesa invece aveva un fine palliativo, di ridurre cioè la sofferenza nei pazienti giunti alla fase terminale della propria vita e quindi il fatto contestato, l’omicidio, “non sussiste”.

“Nessun dolo”

Dopo Pezzangora ha preso la parola il collega della difesa Ennio Buffoli, che entrerà nello specifico in ciascuno dei casi contestati a Cazzaniga. Ma non ha dubbi:

“Prima di affrontare i singoli casi dico un’altra cosa: non c’è dolo e neppure quello eventuale, ossia accettare il rischio che i pazienti potessero morire. Quindi va ricercato nelle cartelle cliniche se c’è la prova”.

LEGGI ANCHE: Morti in corsia, la difesa: “Il Protocollo Cazzaniga? Solo un pettegolezzo, non esiste”

TUTTI GLI ARTICOLI SULLE MORTI IN CORSIA ALL’OSPEDALE DI SARONNO