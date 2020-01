Oggi, lunedì 27 gennaio, si chiuderà il processo a Leonardo Cazzaniga, l’ex viceprimario accusato di aver provocato undici morti in corsia all’ospedale di Saronno e tre nella famiglia dell’ex compagna Laura Taroni.

E’ il giorno della sentenza. La Corte d’Assise si è riunita in Camera di Consiglio e nel tardo pomeriggio darà lettura della sentenza a termine del processo al dottor Leonardo Cazzaniga. Prima che la Corte di ritirasse, l’ex viceprimario di Saronno ha voluto prendere parola per un ultima volta, per esprimere il suo “autentico, doloroso sentire”. Non una “captatio benevolentiae” verso la Corte, ha tenuto a precisare:

“Spero mi venga concesso il diritto di parola ‘fino in fondo’ pur nella acuta consapevolezza di essere imputato di 15 omicidi volontari, quindi un ‘demonio’, un ‘monstrum’, un ‘killer spietato’, un ‘feroce gelido assassino’. Ribadisco e poi mi taccio che non agisco né mai ho agito o agirò come Lady MacBeth suggerì al consorte: ‘Nella lingua appari come il fiore innocente, ma sii la serpe che vi si cela sotto'”.

La lettera di Cazzaniga è rivolta tutta a ringraziare tutte le parti coinvolte in questi anni di Tribunale, un’udienza dopo l’altra:

“Ringrazio, in primis, infinitamente, i miei due angeli custodi, i miei ‘arcangeli guerrieri’ per aver intrapreso un percorso ‘titanico’, per aver elaborato, performativamente, una immensa quantità di dati con straordinaria arguzia, intelligenza, certosina pazienza, accurata acribia. Mai potrò, però, ringraziarli del dono più prezioso offritomi: aver creduto ‘autenticamente’ in me, nella verità del mio agito. Hanno creduto all’essere umano che agiva o credeva d’agire nel giusto, nel vero. Nonostante gli iniziali dubbi che tutti, credo, si configurino al primo esame d’una vicenda, di una materia così complessa, essi hanno saputo guardar dentro e oltre arrivando a un sincero convincimento. Sono avvocati nel senso etimologicamente vero del termine. (…) Mi scuso con le loro famiglie per averli così lungamente sottratti al primo ‘compito’ della loro vita: essere sposi e padri amorevoli, presenti, accidenti. Senza loro, oggi non sarei qui.

Ringrazio la Corte d’Assise, in tutte le componenti, per avermi permesso di giungere a casa dei miei genitori proprio in un frangente particolarmente delicato. La mia presenza è stata indispensabile perché, in caso contrario, non avrebbero potuto stare a casa loro. Mi sono preso ‘cura’ di loro e di ciò mai potrò adeguatamente ringraziarvi. Sono stato ‘figlio’ nel senso più alto e nobile, racchiuso in questa desueta immemore parola. Anche i figli, però, vivono il tramonto, il dissolversi dell’esistenzialità dei propri genitori con dolore, con rabbia; sì, la rabbia per il feroce destino che fa di una persona un simulacro, un lontano, vago, ricordo. (…).

Ringrazio anche e questa non abbia a stupirsi, la Pubblica accusa in special modo il pm che, con profonda convinzione della mia colpevolezza, m’ha indotto a cercare, a confrontarmi con la mia propria parte più oscura e (non sia paradosso) più cieca. Ho molto appreso dal (silenzioso) confronto dialettico con ‘l’archetipo’ della colpa ricavandone illuminanti scenari: una così profonda, intima, consapevolezza non si può fondare su pre-giudizio ma deve, di necessità, trovar solo basamento entro una ‘propria verità’. Diversamente non si potrebbe sostenere senza tentennamenti, una scelta giuridica infausta per l’imputato, ma ritenuta necessaria per il compito della giustizia, per la salvaguardia della società. A questa Procura debbo riconoscere l’altissimo (e non scontato) ‘valore’ di non aver mai usato parole, frasi infamanti, ingiuriose, onffensive, svilenti. Non è atto da poco, lo stile qui diviene sostanza, ‘ousia’ direbbero i greci e la sostanza è il fondamento dell’essere.

Il mio grazie va anche a quel piccolo nucleo d’agenti di Polizia penitenziaria del carcere di Busto Arsizio che, nel corso di quasi tre anni di carcerazione, hanno saputo e voluto (pur con progressivi slittamenti) sostenermi, accudirmi, farmi sentire essere umano, dolente e non semplice ‘res captivus’, né tantomeno feroce assassino. Senza il loro supporto oggi, forse non sarei qui.