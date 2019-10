Morto il bambino precipitato dalle scale della scuola a Milano venerdì 18 ottobre 2019.

Morto il bambino precipitato dalle scale della scuola a Milano

La vicenda è avvenuta in una scuola in via Goffredo da Bussero al civico 9, parallela di viale Fulvio Testi a Milano. Il piccolo di appena 6 anni sarebbe uscito dall’aula per andare in bagno, la tragedia forse al ritorno in classe, ma la dinamica resta da chiarire (nessun testimone e niente telecamere nella scuola). Un volo di alcuni metri, poi la caduta al suolo, violentissima. Immediatamente soccorso dal personale della scuola e dai medici, è stato poi trasportato all’ospedale Niguarda.

La tragica notizia

Le condizioni del bimbo erano apparse subito gravissime. Ieri, martedì 22 ottobre, la terribile notizia. Alle 9.53 i medici hanno iniziato il periodo di accertamento di morte cerebrale e dopo 6 ore è giunta la conferma. La Procura non ha disposto autopsia perché non ritenuta utile ai fini dell’indagine. Il fascicolo passerà dall’ipotesi di reato di lesioni colpose a quella di omicidio colposo. Per ora l’indagine è a carico di ignoti.

