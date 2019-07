Moto contro camion, Legnano e San Giorgio piangono per un tragico incidente avvenuto a Milano.

Moto contro camion, muore tenore della Scala

E’ morto così, nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio 2019, Giuseppe Bellanca, 48 anni, tenore del Teatro alla Scala. L’uomo si trovava in sella alla sua Honda Hornet quando si è scontrato con un autoarticolato in piazza Ovidio. L’impatto è stato violentissimo e per il centauro non c’è stato nulla da fare. Bellanca, nato nel 1970 a Palermo, abitava a San Giorgio su Legnano con la moglie, allenatrice di pallavolo ed ex giocatrice professionista, e i due figli (una femmina e un maschio). Era conosciuto anche a Legnano, dove la moglie insegna pallavolo all’Asd Kolbe, società della quale entrambi i figli hanno vestito i colori.

L’abbraccio della Kolbe alla famiglia

“Nella notte è venuto a mancare in un tragico incidente stradale Giuseppe Bellanca. L’Asd SM Kolbe al completo si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore” è il messaggio che l’associazione sportiva ha voluto affidare alla propria pagina facebook.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE