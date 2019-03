Moto in fiamme dopo lo schianto: un centauro di 39 anni è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Nigurda di Milano dopo l’incidente avvenuto questa mattina, 30 marzo, alle 8 in via Libertà a Lazzate.

Moto in fiamme dopo lo schianto: 39enne grave in ospedale

Non sono chiare le cause dell’incidente avvenuto questa mattina alle 8 in via Libertà a Lazzate, ma un motociclista di 39 anni è finito contro un’auto guidata da una donna di 76 anni. A seguito del violento impatto la moto ha anche preso fuoco e il giovane è stato avvolto dalle fiamme. Immediatamente sono sopraggiunti i soccorsi sulla strada che collega Lazzate a Lentate sul Seveso ma, considerata la gravità dell’incidente, è stato richiesto l’intervento di un elisoccorso partito da Milano, che ha poi trasportato il 39enne in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. I Vigili del fuoco del distaccamento di Lazzate hanno contribuito a spegnere le fiamme, mentre i Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno effettuato il sopralluogo di rito e chiuso la strada provinciale per agevolare i soccorsi e la ricostruzione della dinamica.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE