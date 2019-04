Moto finisce sul guardrail a Cerro Maggiore, ragazzo ferito.

Moto sul guardrail, momenti di paura

Si è temuto il peggio per un motociclista che stava viaggiando sulla Sp148, la strada che collega Legnano a Rescaldina, toccando Cerro Maggiore. Il giovane, 26 anni, era in sella alla sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo. Erano le 22.30 di ieri, lunedì 22 aprile 2019. Il ragazzo è finito sull’asfalto, la due ruote è finita dritta sul guardrail rimanendo incastrata.

GUARDA LE FOTO:

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica dell’ospedale di Legnano insieme ai carabinieri della Compagnia di Legnano. Il giovane ha riportato una ferita alla testa ma non ha voluto il trasporto in ospedale.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE