Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio i soccorritori sono intervenuti diverse volte tra cui una per soccorrere un motociclista.

Motociclista 29enne finisci contro delle transenne

Pochi minuti dopo mezzanotte un giovane di 29 anni a bordo della sua moto è andato a finire contro delle transenne in via Piemonte a Parabiago. Il ragazzo fortunatamente ha riscontrato solo una ferita al ginocchio curata dalla Croce Rossa di Legnano. Il motociclista è stato poi accompagnato all’ospedale legnanese per accertamenti.

29 aggredito a Saronno

Alle 21.10 un 29enne è stato aggredito in via De Gasperi a Saronno. Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra. Dopo i primi accertamenti in loco il giovane è stato trasportato al nosocomio Niguarda in codice giallo.