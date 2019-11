Motociclista grave a Legnano dopo un drammatico incidente su viale Toselli.

Motociclista grave: si è scontrato con un’auto

E’ in condizioni stazionarie e tuttora in prognosi riservata il centauro 41enne rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto su viale Toselli a Legnano nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 12 novembre 2019. L’uomo era in sella alla sua motocicletta quando, giunto all’altezza dell’incrocio con via Santa Caterina, si è scontrato con un’automobile.

La corsa all’ospedale in codice rosso

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno e un’automedica, e il motociclista è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Sul posto gli agenti della Polizia locale

A rilevare l’incidente, che ha provocato forti ripercussioni sul traffico, sono stati gli agenti della Polizia locale.

