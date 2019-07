Motociclista grave dopo lo scontro sulla Sp11.Un tragico incidente ha visto protagonista una vettura e una moto nel tardo pomeriggio di mecoledì 24 luglio lungo la ex Ss 11, in prossimità del centro commerciale che ospita anche la Garibaldina. La viabilità ha subito forti rallentamenti per garantire i soccorsi.

I soccorsi

Intorno alle 17,15 una macchina e una moto che procedevano in direzione Magenta sono entrate in collisione per cause in fase di accertamento della Polizia locale di Corbetta, subito intervenuta sulla chiamata di soccorso, insieme ad ambulanza, elisoccorso ed automedica. La vettura stava per svoltare nel posteggio del complesso commerciale, quando è sopraggiunto il centauro.Un duro scontro in prossimità della portiera, il 36enne motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato tra moto e macchina. le sue condizioni sono subito apparse critiche, illesa l’automobilista, rimasta comunque sconvolta.

Il giovane è stato portato in codice rosso al San Gerardo di Monza, le sue condizione, secondo quanto riferito in prima battuta, sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Solo l’altra sera, a Bareggio, uno scontro auto-moto ha causato la morte di un centauro.