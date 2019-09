Motorino brucia a Legnano, arrivano i pompieri.

Motorino in fiamme

Ci è voluto l’intervento dei Vigili del fuoco per spegnere il rogo che ha avviluppato un ciclomotore in via Plinio a Legnano nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 settembre 2019. L’allarme incendio è scattato poco dopo le 18.30 e nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i pompieri di Busto Arsizio, poiché gli uomini del distaccamento cittadino di via Leopardi erano al lavoro su un’altra emergenza. In breve i Vigili del fuoco hanno domato le fiamme, ma il motorino – che si trovava all’altezza dell’incrocio con via Montebello – è andato completamente distrutto.

